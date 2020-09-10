شكرا لقرائتكم محمد فاروق هداف الأهلى السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ "42" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الخميس ، محمد فاروق نجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق بعيد ميلاده الـ "42" فهو من مواليد 10 سبتمبر 1978 ، وبدأ رحلته مع الساحرة المستديرة من قطاع الناشئين فى النادى الأهلى، فاروق بدأ مشواره مع الأهلى فى سن الرابعة عشرة،و صعد للفريق الأول فى عصر الألمانى راينر هولمان الذى أشركه لأول مرة فى مسابقة كأس مصر "1997" أمام أسوان.
استمر محمد فاروق فى الأهلى حتى نهاية موسم "2002-2003" ، وحصد 9 ألقاب مع القميص الأحمر بواقع 4 بطولات دورى و 2 كأس مصر ودورى الأبطال الأفريقى ولقب للسوبر الأفريقى وبطولة النخبة العربية ، ولعب مع الفريق الأول "83" مباراة وسجل "19" هدفا.
واحترف محمد فاروق فى صفوف أنقرة التركى موسم "2000-2001"، وانتقل لصفوف حرس الحدود لمدة عامين، ثم الاتحاد السكندرى لمدة موسمين أيضا، وبتروجت لمدة موسمين ، لعب دوليا فى 1999، وشارك فى كأس الأمم الإفريقية 2000.
وتوج فاروق بلقب هداف البطولة العربية التى أقيمت بالقاهرة موسم 99 ولعب لمنتخبات مصر فى مرحلة الناشئين والشباب.
واتجه فاروق فور اعتزال كرة القدم لمجال التحليل الكروى بالقنوات الفضائية، وأبرزها قناة الأهلى، وحصل على دبلومة الإدارة الرياضية من الفيفا وعمل مديراً لمنتخب الشباب فى وقت سابق ثم تفرغ حاليا للعمل الاعلامى كمذيع برامج رياضية.
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