شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يقرر ضم 22 لاعبا لمعسكر القاهرة استعدادا لمواجهة نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى على السفر للقاهرة للقاء نظيره نادى مصر فى الأسبوع الـ 26 فى المباراة المقرر لها الجمعة على ملعب الكلية الحربية والدخول فى معسكر مغلق بـ22 لاعبا عقب التدريب الصباحى بمقر النادى بسموحة فى إطار رغبة زعيم الثغر لخطف نقاط المباراة للعودة لطريق الإنتصارات من جديد بعد الهزيمة المفاجئة التى نالها الفريق فى الجولة الماضية على ملعبه أمام مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف وهو ما أدى لخصم 3 % من مستحقات اللاعبين بعد التصريحات التى خرجت على لسان طلعت يوسف المدير الفنى للفريق يؤكد أن هناك أخطاء دفاعية أدت لخروج النتيجة بهذا الشكل ، فى الوقت الذى سيقوم طلعت يوسف بإجراء تعديلات تكتيكية فى تشكيلة الفريق بعودة الثنائى أحمد رفعت وخالد قمر فى تشكيلة سيد البلد على أمل تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة نادى مصر . واللاعبين هم :- محمود الزنفلى و عمرو خليل فى حراسة المرمى Advertisements خط الظهر : السيد سالم و صبرى رحيل و محمود رزق و عمر الميدانى و أسامة العزب ومحمود شعبان ومروان النجار خط الوسط : عبد الغنى محمد و نور السيد و مروان عطيه و أحمد نبيل مانجا و هشام محمد ورزاق سبسيه وخالد الغندور وأحمد حجى خط الهجوم : أحمد راشد وأحمد رفعت وخالد قمر ويوسف حسن ومحمد الصباحى ويغيب عن الفريق عماد السيد و محمد أنور للإصابة وإسلام جمال وكريم الديب للايقاف وأنيس سالتو وعادل نيمار وفارس محمد لأسباب فنية .

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