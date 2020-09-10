شكرا لقرائتكم الأنجولى جيرالدو يدرس عرضى البرازيل وتونس بعد تأكد رحيله عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الأنجولى جيرالدو جناح النادى الأهلى، حاليا عرضين أحدهما من الدورى البرازيلى والآخر من أحد الدورى التونسى تمهيداً للرحيل عن الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد استقرار الإدارة الحمراء على أن يكون اللاعب أول الراحلين من الفريق لعدم وجود اقتناع بالمردود الفنى الذى يقدمه رغم حصوله على فرص عديدة.

وفتح مسئولو الأهلى الباب أمام الأندية الراغبة فى شراء جيرالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأثار جيرالدو أزمة من قبل داخل النادى بعدما رفض عدة عروض خارجية أحضرها له الأهلى من أندية عربية للرحيل إلى أحدها، لكن اللاعب مازال يرفض الرحيل لهذه الأندية، ويحاول استغلال رغبة الأهلى فى الاستغناء عنه من أجل ضم لاعب أجنبى بدلاً منه أو إعادة المغربى وليد أزارو لتحقيق أكبر مكاسب، وظهر ذلك بوضوح فى حديث اللاعب عن رغبته فى الحصول على عرض "تفصيل" بالانتقال لنادٍ يتناسب مع ظروفه العائلية ويُحقق له مكاسب مالية كبيرة.

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