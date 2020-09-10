موندو: ميسي يواصل تدريباته "يوم العطلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة شوهد في مقر تدريبات الفريق الكتالوني اليوم الخميس على الرغم من حصول اللاعبين على راحة من التدريبات.

وعاد ميسي لتدريبات برشلونة مؤخرًا بعد تراجعه عن قرار الرحيل عن كامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو" فإن ميسي تواجد في مقر التدريبات اليوم لمواصلة رفع معدلات اللياقة البدنية الخاصة به قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري الإسباني والمقرر لها في الثاني عشر من سبتمبر.

وأضافت الصحيفة الكتالونية، أن ميسي لم يتواجد في التدريبات بمفرده، بل تواجد أيضًا أنطوان جريزمان، سيرجيو بوسكيتس وكليمنت لينجليه.

جدير بالذكر أن برشلونة سيخوض أول مبارياته بالدوري الإسباني أمام فياريال بالجولة الثالثة في السابع والعشرين من الشهر الجاري على ملعب كامب نو.