تقرير.. عبد الله السعيد وإنجاز لم يتحقق منذ 16 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يعيش عبد الله السعيد حالة متميزة على الصعيد الفني مع فريق بيراميدز خاصة بعد دخوله نادي الـ100 في مسابقة دوري we المصري خلال الموسم الحالي (2019 - 2020).

صاحب الـ35 عامًا يتصدر حاليًا هدافي البطولة المحلية برصيد 16 هدفًا وبفارق مريح عن صاحب المركز الثاني وهو محمد شريف لاعب إنبي والمعار من فريق الأهلي حيث يمتلك الجناح الشاب تسعة أهداف متفوقًا على الثنائي وليد سليمان لاعب الأهلي والتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب بهدف واحد.

السعيد في مشاركته الأخيرة بالأسبوع الـ20 أمام طلائع الجيش والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي (2-2) أهدر ركلة جزاء، لكن وعلى الرغم من ذلك يمتلك اللاعب المخضرم فرصة لزيادة أعداد أهدافه في ظل تبقي تسع مباريات على نهاية الموسم الحالي.

وشهدت مباريات أسوان والزمالك والجونة غياب السعيد عن بيراميدز بسبب الإصابة، وهو ما أثر على نتائج الفريق بعض الشيء بعد الفوز في مباراة واحدة كانت على حساب أسوان بنتيجة (2-1) قبل الخسارة من الزمالك (2-0)، وأخيرًا الجونة بهدفين مقابل هدف.

ومع تبقي تسع مباريات لعبد الله السعيد سيكون للأخير أمام فرصة لتخطي حاجز الـ20 هدفًا، وهذا لم يتحقق منذ موسم (2003 - 2004) عندما نجح هداف الزمالك السابق عبد الحليم علي في تسجيل 21 هدفًا خلال هذا الموسم.

وإليكم ترتيب هدافي دوري we المصري منذ الموسم الماضي (2018 - 2019)، وحتى موسم (2003 - 2004):

- (2018 - 2019).. حصل أحمد علي مهاجم المقاولون وقتها على لقب الهداف بتسجيله 18 هدفًا.

- (2017 - 2018).. حصل وليد أزارو مهاجم الأهلي على لقب الهداف بتسجيله 18 هدفًا.

- (2016 - 2017).. حصل أحمد الشيخ خلال تواجده مع مصر المقاصة على لقب الهداف بتسجيله 17 هدفًا.

- (2015 - 2016).. حصل حسام سلامة باولو على لقب الهداف مع سموحة بعد تسجيله 17 هدفًا.

- (2014 - 2015) .. حصل حسام سلامة باولو على لقب الهداف مع الداخلية بعد تسجيله 20 هدفًا.

Advertisements

- (2013 - 2014) .. حصل جون أنتوي لاعب الإسماعيلي وقتها على هداف مسابقة الدوري بتسجيله 12 هدفًا.

- (2010 - 2011) .. تقاسم الثنائي أحمد عبد الظاهر لاعب إنبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك لقب الهداف بتسجيلهما 13 هدفًا.

- (2009 - 2010).. تقاسم بوبا منسواه لاعب اتحاد الشرطة وإريك بيكوي لاع بتروجيت لقب الهداف بتسجيلهما 13 هدفًا.

- (2008 - 2009) .. تقاسم بابا أركو لاعب فريق طلائع الجيش وأمادو فلافيو لقب الهداف بتسجيلهما 12 هدفًا.

- (2007 - 2008) .. حصل علاء إبراهيم لاعب بتروجيت السابق على لقب الهداف برصيد 15 هدفًا.

- (2006 - 2007) .. حصل أمادو فلافيو على لقب الهداف مع الأهلي بتسجيله 17 هدفًا.

- (2005 - 2006) .. حصل محمد أبو تريكة على لقب الهداف مع الأهلي بتسجيله 18 هدفًا.

- (2004 - 2005) .. حصل عماد متعب على لقب الهداف مع الأهلي بتسجيله 15 هدفًا.

(2003 - 2004) .. حصل عبد الحليم على لقب الهداف مع الزمالك بتسجيله 21 هدفًا.