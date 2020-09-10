ريال مدريد مستعد لدفع "نصف راتب" بيل لتسهيل خروجه من برنابيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية، إن ريال مدريد مستعد لدفع نصف راتب الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق الملكي من أجل تسهيل خروجه من برنابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط الويلزي بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مجددًا، وسط اهتمامات من جانب توتنهام ومانشستر يونايتد.

واعترف بيل أنه يفكر في العودة إلى بريميرليج، بعدما أكد أن ريال مدريد "يعرقل" عملية خروجه من النادي.

Advertisements

البالغ من العمر 31 عامًا يتقاضى راتبا ضخما وهو الأمر الذي يجعل الأندية الراغبة في ضمه تتراجع عن الفكرة، فاللاعب الويلزي يحصل على 600 ألف جنيه استرليني اسبوعيًا، ويتبقى له موسمين مع الميرنجي.

ووفقًا لما ذكرته "تليجراف" فإن ريال مدريد أبدى استعداده لدفع نصف راتب بيل من أجل تسهيل خروجه من برنابيو.

اللاعب الويلزي ليس في خطط مدربه زين الدين زيدان، ولم يحظ الثنائي بعلاقة جيدة بعد عودة الفرنسي لقيادة الفريق الملكي في مارس 2019.

جدير بالذكر أن بيل كان بيل قريبًا من الرحيل عن برنابيو خلال الصيف الماضي للانضمام لفريق جيانجسو سونينج الصيني، إلا أن الصفقة لم تتم في اللحظات الأخيرة بسبب رفض ريال مدريد رحيله المجاني، رغم أن الفريق الصيني كان على استعداد لدفع راتب النجم الويلزي بالكامل.