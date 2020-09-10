إصابة رئيس نادي نابولي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن نابولي الإيطالي، إصابة رئيس النادي أوريلو دي لورينتس بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وعبر موقعه الالكتروني، أكد نادي نابولي، أن دي لورينتس خضع لاختبارات كورونا أمس الأربعاء، وثبتت إيجابية العينة الخاصة به.
ومن المقرر أن يستأنف الدوري الإيطالي نشاطه في التاسع عشر من سبتمبر الجاري.
جدير بالذكر أن نابولي الذي حل سابعًا في جدول كالتشيو موسم 19/20، سيستهل مشواره في الموسم الجديد أمام بارما في الجولة الأولى على ملعب اينيو تارديني يوم 20 سبتمبر الجاري.
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