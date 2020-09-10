نجم يد مصر السابق لمصراوي: 4 منتخبات مرشحة للقب المونديال.. وقرار مصر جيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

يُعد صابر حسين واحدًا من نجوم الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة اليد، وأحد أفراد الجيل الذهبي لكرة اليد الذين ساهموا في حصول المنتخب على المركز الرابع ببطولة العالم لكرة اليد.

وتواصل "الخليج 365" مع صابر حسين الظهير الأيمن لمنتخب مصر السابق للحديث معه عن مجموعة مصر ببطولة العالم لليد وتوقعه لمشوار المنتخب بالبطولة، ودعم الجماهير للمنتخب.

واختارت مصر مستضيفة البطولة، التواجد في المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد والتي تضم كلا من السويد والتشيك والمتأهل من ملحق أمريكا الجنوبية.

ما هو تعليقك على اختيار مصر للمجموعة السابعة في مونديال اليد؟

اختيار مصر للمجموعة السابعة هو اختيار جيد، لأن اختيار المجموعة يكون لها أكثر من هدف، ويتم الاختيار على أساس الفرق التي سيتم مواجهتها في الدور الرئيسي وحظوظنا في الفوز عليها، وليس فقط الفرق التي ستتواجد معنا في المجموعة خلال الدور التمهيدي، ومجموعة مصر ليست سهلة كما يردد البعض، لانها تضم السويد والتشيك وهم من الفرق الأوروبية المحترمة.

والمطلوب من منتخب مصر هو تجاوز الدور الرئيسي، والتأهل لدور الثمانية، وهذا أن حدث يكون قد حقق المنتخب 80% من المطلوب منه، وهو الحفاظ على المركز الذي حققه في النسخة الماضية وأن يتواجد ضمن الثمانية الكبار بمونديال اليد.

دور الثمانية سيشهد منافسة قوية بين الفرق، وما يميز كل فريق عن غيره خلال هذا الدور، الفريق الذي سيرتفع المستوى الفني له خلال البطولة، ومن سيتجنب الإصابات والإرهاق.

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هل منتخب مصر قادر على الوصول الى المربع الذهبي بمونديال اليد؟

أتمنى تحقيق ذلك من كل قلبي، لكن الموضوع ليس سهلاً، ولا يجب أن نوصل للجماهير أن البطولة سهلة، وأننا قمنا بتنظيم البطولة في مصر، من أجل الحصول على مركز أول أو ميدالية.

ويجب أن نسير في البطولة خطوة بخطوة، ووصولنا الى دور الثمانية، يعني الحفاظ على المركز الذي تحقق في البطولة السابقة، وسيكون ذلك سبب أن يخوض اللاعبين المباريات براحة وبدون أي ضغوط عليهم، والوصول الى المربع الذهبي لمونديال اليد يُعد إنجازًا جديدًا للمنتخب، وأتمنى أن ينجح المنتخب في كسر الإنجاز الذي تحقق في مونديال فرنسا 2001 عندما حقق منتخب مصر المركز الرابع، وتحقيق إنجاز تاريخي جديد لمنتخبنا وللبلد.

ما هي الفرق التي ترشحها للحصول على بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021؟

أرشح الدنمارك والنرويج وأسبانيا وفرنسا للتأهل الى المربع الذهبي والمنافسة على لقب البطولة، كما أرشح البرتغال أن تكون الحصان الأسود خلال مونديال اليد.

هل يُشكل الجمهور عامل ضغط على لاعبي المنتخب خلال البطولة؟

لا.. الجمهور المصري لن يكون له تأثير سلبي ودائمًا ما يعطي الجمهور الروح والحماس للاعبين خلال البطولة، ومنتخب اليد يُعد مصنف عند الشعب المصري " كمنتخب السعادة" بين الألعاب الجماعية، فهو المنتخب الوحيد الذي حقق بطولات العالم في الشباب والناشئين كما حقق المركز الرابع في بطولة العالم للكبار، ووجود الجمهور سوف يشكل ضغط على الفرق المنافسة، نظرًا للحماس والتشجيع الكبير الذي يتمتع بيه الجمهور المصري.