منافس الأهلي.. اجتماع مرتقب بين رئيس الوداد وجاريدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن سعيد الناصيري رئيس مجلس الوداد البيضاوي المغربي، سيعقد جلسة مرتقبة مع المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

وبحسب صحيفة "البطولة" المغربية، فإن الناصيري يستعد لعقد اجتماع مع المدير الفني خوان كارلوس جاريدو على خلفية التعادل أمام الجيش الملكي.

وكان الوداد فرّط في فوزًا ثمينًا أمام الجيش الملكي في قمة الكرة المغربية بعدما انتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1).

وأفاد مصدر للصحيفة المغربية، أن الاجتماع من المرتقب أن يشهد مناقشة نتيجة وأداء الفريق خلال مباراة الجيش الملكي والتي جاءت ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ22 من منافسات الدوري المغربي.

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وأشار المصدر، إلى أن اجتماع الناصيري مع جاريدو سيتم اتخاذ بعض القرارات الجديدة.

وفشل الوداد في الضغط على غريمه الرجاء بعدما رفع الفريق الودادي رصيده إلى 41 نقطة ليصبح على بعد أربع نقاط من المتصدر الرجاء.

ويُعد الوداد منافس الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة تأتي ضمن دور الأربعة من عمر المسابقة القارية.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الوداد والأهلي في المغرب خلال الشهر الجاري، على أن تقام موقعة الإياب في مصر خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يتخذ الاتحاد الأفريقي "كاف" قرارًا اليوم الخميس، من أجل حسم الموعد النهائي لمباراتي دور نصف النهائي سواء من مسابقة دوري الأبطال أو الكونفدرالية نظرًا لجائحة فيروس كورونا.