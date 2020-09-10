مباريات الخميس.. سموحة والزمالك ضمن 4 مواجهات بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عددًا من المباريات القوية في مسابقة دوري we المصري يأتي من أبرزهم مواجهة سموحة والزمالك ضمن حسابات الجولة الـ26.

ومن المقرر أن تقام أربع مباريات اليوم الخميس، حيث ستكون البداية بلقاء قوي بين بيراميدز والمصري البورسعيدي.

ويلعب المقاولون العرب ضد فريق حرس الحدود، بينما يواجه الإنتاج الحربي منافسه أسوان.

وتختتم مباريات اليوم الأول من الأسبوع الـ26 بمواجهة بين سموحة والزمالك.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- دوري we المصري:

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بيراميدز × المصري البورسعيدي .. الموعد 3:30 عصرًا.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

المقاولون العرب × حرس الحدود .. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة تايم سبورتس.

الإنتاج الحربي × أسوان .. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 2.

سموحة × الزمالك .. الموعد 8:30 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

- الدوري الفرنسي:

لانس × باريس سان جيرمان .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1،6.