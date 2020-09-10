"الوفد" يكشف تفاصيل رد اتحاد الكرة على خطاب الفيفا بشأن الانتخابات

كشف مصدر باتحاد الكرة لـ "الوفد"، تفاصيل رد الاتحاد على خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بشأن إجراء الانتخابات 30 نوفمبر.
وقال المصدر، إن اتحاد الكرة أكد للفيفا أنه جاهز لإجراء الانتخابات واعتماد اللائحة الجديدة
وتابع أن اتحاد الكرة شرح أيضًا عدم قانونية تصنيف الجمعية العمومية قبل نهاية الموسم الكروي، وإلا سيتم الطعن على الانتخابات.
وواصل: "اتحاد الكرة ذكر في رده، أنه مستعد بشكل كامل لعقد الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة وإجراء الانتخابات في أي وقت لكنه حذر من حدوث أي مخالفات تتسبب في بطلان عمومية تعديل اللائحة أو الانتخابات".
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