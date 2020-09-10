رياضة | كارتيرون يكشف عن مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام سموحة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يكشف عن مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاعتماد على محمد عبد الغني لاعب الفريق، في مركز الظهير الأيمن أمام سموحة في بطولة الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، مساء اليوم الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

ويغيب عن الزمالك الظهيرين الأيمن بسبب إصابة حازم إمام بشد في العضلة الضامة، بينما حصل أحمد عيد على الإنذار الثالث بمباراة طلائع الجيش الأخيرة.

ولم يجيد محمد عبد الغني في مركز الظهير الأيمن، بسبب عدم قدرته على القيام بالدور الهجومي، ما دفع كارتيرون للاعتماد على الناشئ أحمد عيد خلال المباريات الماضية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة.