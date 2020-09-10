رياضة | أحمد مجاهد يفجر مفاجأة بشأن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد مجاهد يفجر مفاجأة بشأن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر أحمد مجاهد عضو ملجس الإدارة السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم مفاجأة بشأن مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أحمد مجاهد، أنه سوف يتم الإعلان عن تأجيل مباريات الدور نصف النهائي من دوري أبطال افريقيا بشكل رسمي خلال أيام.

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وقال مجاهد خلال حواره ببرنامج الماتش: "سيتم تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال وسوف يتم الاعلان عن ذلك بشكل رسمي".

وأكد: "تم الاتفاق على أن النهائي إذا كان طرفيه مصر والمغرب سوف يتم عمل قرعة لإقامته في بلد منهم".

واختتم مجاهد حديثه عن انتخابات الاتحاد قائلا: "الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة 4 سنوات لكن في النهاية علينا احترام القانون المصري والعمل على عدم مخالفته ، ولن أخوض الانتخابات رغم إني من حقي الترشح".