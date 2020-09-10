رياضة | كامافينجا يسجل رقما قياسيا مع الديوك الفرنسية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كامافينجا يسجل رقما قياسيا مع الديوك الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام فرنسية عن مشاركة الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي لأول مرة بقميص المنتخب الفرنسي أثناء مواجهة كرواتيا في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأفادت وسائل الإعلام بأن كامافينجا شارك كبديل في الشوط الثاني على حساب نجولو كانتي ليصبح بذلك أصغر لاعب يشارك بقميص المنتخب الفرنسي منذ عام 1945 وهو في عمر 17 عامًا و303 يومًا.

وأوضحت وسائل الإعلام أن كامافينجا أصبح ثاني أصغر لاعب يشارك بقميص المنتخب الفرنسي عبر التاريخ منذ اللاعب موريس غاستايجر الذي شارك مع الديوك الفرنسية في فبراير عام 1914 وهو في عمر 17 عامًا و 128 يومًا.

وألمحت وسائل الإعلام أن كامافينجا مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية وأن ريال مدريد الإسباني وضعه على رأس أولوياته في الموسم المقبل بعد أن قرر النجم الفرنسي الاستمرار في صفوف رين في الموسم المقبل.