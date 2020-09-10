رياضة | بيليرين على رادار برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيليرين على رادار برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني وجه أنظاره إلى الدوري الإنجليزي من أجل التعاقد مع ظهير أيمن جديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونوهت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة يحاول تدعيم الجبهة اليمنى في الفريق وذلك مع اقتراب رحيل نجم الفريق الكتالوني البرتغالي نيلسون سيميدو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة حدد الإسباني هيكتور بيليرين ظهير أيمن آرسنال لخلافة سيميدو في الكامب نو في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بيليرين يعتبر من أحد المواهب التي تخرجت من أكاديمية لا ماسيا قبل انتقاله إلى آرسنال في صيف عام 2011.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيليرين ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة أكثر من مرة في ظل الاهتمام المستمر بجلب اللاعب إلى الدوري الإسباني على أمل زيادة قوة الجبهة اليمني بمساعدة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد البرسا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن أحد مسئولي برشلونة تواصل مباشرة مع إدواردو سيزار جاسبار المدير التقني لآرسنال لمعرفة إمكانية ضم بيليرين.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من انقطاع التواصل بين الناديين إلا أن برشلونة ما زال مهتمًا ببيليرين الذي تترواح قيمته ما بين 20 إلى 25 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن بيليرين يتمتع بسرعات كبيرة وفنيات في المراوغة بالكرة وفي حالة انضمامه إلى البلوجرانا سيكون جبهة قوية لبرشلونة مع ليونيل ميسي.