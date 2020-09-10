شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تترقب قرار الكاف الرسمى اليوم بشأن نصف نهائى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنتظر اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة اليوم الخميس، القرار الرسمى والنهائى من جانب الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بشأن مصير مواعيد نصف نهائى دورى أبطال افريقيا وكذلك الكونفدرالية الافريقية.

وكشف مصدر باللجنة الخماسية، عن تفاصيل الجلسة التى عقدتها اللجنة مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، بأحد الفنادق مساء الثلاثاء، ودعوة عشاء لمناقشة تفاصيل طلبات الاتحاد المصرى فى هذه المرحلة.

وأوضح المصدر أن اللجنة أكدت لأحمد أحمد أن قرار تأجيل مباريات نصف نهائى ونهائى بطولتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لشهر أكتوبر المقبل، سيساعد الاتحاد المصرى على إنهاء الدورى الممتاز قبل الموعد المعلن من الاتحاد الافريقى لتحديد الأندية الأربعة المشاركه فى بطولتى دورى الابطال والكونفدراليه وهو 20 أكتوبر.

المصدر شدد على أن اللجنة أكدت أن قرار الكاف سيجعل الاتحاد يستغل فترة سبتمبر وبداية أكتوبر ويخوض باقى مباريات الدورى فى الموعد المحدد ليتم إرسال أسماء المشاركين قاريا قبل غلق الباب فى 20 أكتوبر.

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وخلال الجلسة أخطر أحمد أحمد أعضاء اللجنة الخماسية التى حضرت بكامل أعضائها، أنه سيتم تأجيل المباريات فى البطولتين دعما للاتحاد المصرى منتظرا إنهاء الدورى فى الموعد.

وتم الاتفاق على أن يعلن الاتحاد الأفريقى تعديل مواعيد مبارياته بحيث تقام مباريات ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال يومى 16 و17 أكتوبر، فيما سيكون الإياب يومى 23 و24 أكتوبر، وسيجرى النهائى يوم 6 نوفمبر المقبل.

وفى المقابل ستجرى مباريات نصف نهائى الكونفدرالية يوم 19 أكتوبر على أن يكون النهائى يوم 26 من نفس الشهر