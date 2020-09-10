شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه سموحة لإحكام قبضته على وصافة الدورى.. الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سموحة ضد الزمالك



يواجه فريق الزمالك فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، سموحة على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدوري، ويسعى كلا الفريقين لحصد نقاط المباراة الثلاثة فى ظل المنافسة الساخنة بين الزمالك وبيراميدز على المركز الثاني، فيما يرى فريق سموحة أن الفوز فى مباراة اليوم يعيد الفريق لمساره الطبيعى بعد سلسلة من النتائج السلبية ادت إلى رحيل حمادة صدقى وتولى احمد سامى القيادة الفنية للفريق بداية من مباراة اليوم.

سموحة ضد الزمالك



وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين فى المعسكر ببرج العرب وجاءت الجلسة فى حضور الجهاز المعاون، حيث تحدث كارتيرون مع اللاعبين عن أهمية المباراة من أجل مواصلة الانتصارات مطالبا الجميع بالعمل بقوة، مشيدا بهم وتحملهم ضغط الفترة الأخيرة، وأنه على ثقة قوية فيهم جميعا، فيما يرى المدير الفنى الفرنسى استمراره فى خطة التدوير التى يقوم بها فى التشكيل الاساسى للمباريات خاصة فى الدورى للحفاظ على اللاعبين قبل مباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى ابطال افريقيا.

ويرفض الجهاز الفنى للزمالك المجازفة بإشراك المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى مباراة اليوم بعد اصابته فى العضلة الضامة، خاصة لكون اللاعب من العناصر الأساسية التى يعول عليها الجهاز الفنى لصناعة الفارق فى لقاء الرجاء.

وخضع بن شرقى، خلال الساعات الماضية، لأشعة لتحديد حجم الإصابة التى لحقت به فى العضلة الضامة والتى اشتكى منها خلال إجرائه عمليات الإحماء قبيل لقاء الزمالك مع طلائع الجيش، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه يوسف أوباما، وسيخضع اللاعب لبرنامج علاجى خلال الفترة الحالية بعد قرار الجهاز الفنى برفض المجازفة بجهوده خلال لقاء سموحة، حيث قام الفرنسى باتريس كارتيرون بتجهيز البدائل المتاحة لتعويض غيابه فى مواجهة الفريق السكندرى حال تأكد غيابه بصورة نهائية.

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ومن المقرر أن يعيد كارتيرون محمد ابو جبل للتشكيل الاساسى بعد اراحته فى مباراة طلائع الجيش، فيما سيتم استبعاد فرجانى ساسى لحين تماثله للشفاء، ومن المتوقع أن يضم تشكيل الزمالك كل من : محمد ابو جبل فى حراسة المرمى امامه الرباعى محمود علاء واحمد عيد ومحمود الونش وعبد الله جمعة، امامهما طارق حامد واحمد سيد زيزو، وفى الهجوم محمد اوناجم ويوسف اوباما واسلام جابر ومهاجم صريح مصطفى محمد.

سموحة ضد الزمالك



فى المقابل يدخل فريق سموحه المباراة بمعنويات مختلفة بعد تغيير الجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى والتعاقد مع أحمد سامى لقيادة الفريق فنيا بعد تراجع نتائج الموج الأزرق عقب استئناف النشاط الكروى بعد انحصار وباء كورونا المستجد .

ويسعى أحمد سامى إلى الظهور الجيد فى أول مباراة كمدير فنى لسموحه للتعبير عن نفسه بشكل جيد خاصة وأنه يملك الادوات الفنية لذلك فى ظل امتلاكه للعديد من الاوراق الرابحة على رأسها ناصر ماهر وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد فتوح .

وعقد المدير الفنى لسموحه أكثر من جلسة مع لاعبيه لحثهم على العودة للإنتصارات وطالبهم بطى صفحة المباريات الماضية ومحاولة تحقيق الثلاث نقاط المقبلة أمام الزمالك حتى تكون أفضل بداية لهم بالدورى .

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثانى برصيد 51 نقطة جمعها من 25 مباراة فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 32 نقطة.