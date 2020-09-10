شكرا لقرائتكم خبر شعار حملة استضافة أمم آسيا 2027.. صقر ذهبي وكرة وأجنحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إطلاق حملته لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، تحت شعار «معًا لمستقبل آسيا».

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل «في الوقت الذي تشهد فيه المملكة إطلاق الخطط التطويرية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، نرغب في تكريس شغفنا الكبير برياضة كرة القدم ودفعه قدمًا ليكون حافزًا لاستمرار النهوض بهذه الرياضة في شتى أرجاء آسيا، وتتمحور رؤيتنا التي كشفنا عنها ضمن ملف الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، حول خطة تنظيم متكاملة تتجاوز مجرد إقامة بطولة لكرة القدم، إذ نسعى للاستفادة من الزخم والمتابعة الكبيرة لهذه الرياضة في آسيا، لتوفير تجربة جديدة قوامها تبادل الأفكار البناءة مع الاتحادات الآسيوية للتوسّع بإمكانات كرة القدم الآسيوية بالعموم، ونتطلع قدمًا لمشاركة الأفكار ذات الصلة بهذا الجانب مع جميع أعضاء أسرة كرة القدم الآسيوية خلال الأشهر المقبلة».

ويمتلك الاتحاد السعودي لكرة القدم سجلًّا حافلًا من الإنجازات على مستوى القارة، حيث سبق للمنتخب السعودي الفوز بكأس آسيا 3 مرات، وتأهل إلى نهائيات كأس العالم 5 مرات.

ويجمع الشعار المميز لحملة الترشح لاستضافة كأس آسيا 2027 بين ثلاثة عناصر، هي: الصقر الذهبي، وكرة القدم، والأجنحة، فالصقر الذهبي هو الطائر الوطني، وهو دلالة على الشغف القوي للشعب السعودي، في حين ترمز كرة القدم إلى التزام المملكة الجاد باستضافة البطولة بأسلوب جديد، يكفل تعزيز زخم هذه الرياضة وتوسيع تأثيرها وتحقيق أصداء إيجابية واسعة، ويتكامل الشعار مع الأجنحة التي ترمز إلى تعزيز الشراكات، والمضي قدما نحو تنظيم حدث ناجح من النواحي كافة.

وتتماهى هذه العناصر معا لتجسد بطريقة مبتكرة إمكانات المملكة والتزامها بتطوير واقع كرة القدم الآسيوية، والانطلاق بها نحو آفاق جديدة.