الهلال بطل استثنائي يعشق اصطياد الجديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جمّل الهلال الليلة الأخيرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على الشباب 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب جامعة الملك سعود في إطار الجولة الـ30 الأخيرة من المنافسة، ليتوج بعدها بكأس البطولة رسميا بعد أن حسم اللقب قبل جولتين على نهاية الدوري.

وبعيدا عن صيحات الجمهور والاحتفالات الصاخبة في المدرجات، توج وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بالكأس التي أعيد تصنيعها بنفس مواصفات النسخة الماضية التي حقق فيها النصر اللقب.

وقبلها سلم الفريق إدارة ولاعبين وأجهزة فنية وإدارية كؤوسا خاصة، انطلقت بعدها صيحات اللاعبين في المنصة الخاصة احتفاء بلقب الدوري الاستثنائي الذي مر بظروف صعبة تمثلت في توقفه فترة زادت عن 142 يوما بسبب تفشي جائحة كورونا.

قبل المباراة

شارك الشباب فريق الهلال فرحته بتحقيق اللقب قبل بدء المباراة، وذلك عندما نصب له ممرا شرفيا أثناء دخول الفريق أرضية الملعب كبادرة تحسب لإدارة نادي الشباب.

قوميز يحجز مقعده

حجز المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز صفحته في تاريخ الهلال بعد أن رفع رصيده من الأهداف في النسخة الحالية التي اختتمت أمس، إلى 27 هدفا بينها هدفان في مرمى الشباب في الدقيقتين 20 و68. وأصبح جوميز أول لاعب في الهلال يصل إلى هذا الرقم من الأهداف في بطولة الدوري.

تيفو ودعم شرفي

زين الهلال مدرجات ملعب جامعة الملك سعود بالتيفو الأزرق الذي أنار الملعب عقب التتويج. وساند الهلال بالحضور، بعض أعضاء الشرف في مقدمتهم الأمير الوليد بن طلال ورئيسا النادي السابقان الأمير عبدالرحمن بن مساعد والأمير نواف بن سعد، وعدد من اللاعبين السابقين يتقدمهم ياسر القحطاني.

تدشين حملة كأس آسيا

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شهدت الساعة الـ20:27، أي قبل انطلاقة المباراة بسبع دقائق، تدشين الاتحاد السعودي لكرة القدم حملته لتنظيم كأس أمم آسيا 2027، وجمع الشعار المميز لحملة الترشح بين ثلاثة عناصر، هي: الصقر الذهبي، وكرة القدم، والأجنحة.

الجديد في لقب الهلال

فاز بكأس أطول دوري سعودي

حقق لقبا استثنائيا سيبقى عالقا بالأذهان بسبب جائحة كورونا

توج باللقب في غياب الجماهير

حقق أعلى رصيد من النقاط لبطل بحصده 72 نقطة

سجل أعلى معدل تهديفي برصيد 74 هدفا

واكب تتويجه إطلاق الاتحاد السعودي حملة استضافة كأس أمم آسيا 2027

مهاجمه بافيتيمبي جوميز سجل أعلى رقم تهديفي في الفريق برصيد 27 هدفا

اللقب هو الأخير لبعض لاعبي الفريق من بينهم الإيطالي جيوفينكو