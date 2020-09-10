شكرا لقرائتكم خبر الأهلي يحسم المقعد الآسيوي المباشر والوحدة ينتظر الهلال وأبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورفع الأهلي رصيده إلى 50 نقطة، بينما تجمد رصيد الرائد عند 46 نقطة في المركز السادس.
وسجل هدفي المباراة، سلمان المؤشر في الدقيقة 55 وعمر السومة في الدقيقة 79.
وتغلب الوحدة على الحزم الهابط بهدفين نظيفين سجلهما يوسف نياكات في الدقيقة السابعة، ولويس جوستافو في الدقيقة 93.
ورفع فرسان مكة رصيدهم إلى 49 نقطة في المركز الثاني، ويفصلهم عن إعلان المشاركة بدوري أبطال آسيا، مباراة الهلال وضيفه أبها في الدور نصف النهائي لكأس الملك، ففي حالة إقصاء الهلال لأبهاء ستعلن مشاركة الوحدة رسميا.
وفي الأحساء، فاز الاتحاد على مستضيفه العدالة 2-0 في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي سجلهما فهد المولد في الدقيقة 11، وويلفرد بوني في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.
وبهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد العدالة عند 21 نقطة في ذيل الترتيب.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يحسم المقعد الآسيوي المباشر
والوحدة ينتظر الهلال وأبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.