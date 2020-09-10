شكرا لقرائتكم خبر الأهلي يحسم المقعد الآسيوي المباشر والوحدة ينتظر الهلال وأبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حسم الأهلي الصراع على المقعد الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا، بتغلبه على منافسه الرائد 2-0 في المباراة التي استضافها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 50 نقطة، بينما تجمد رصيد الرائد عند 46 نقطة في المركز السادس.

وسجل هدفي المباراة، سلمان المؤشر في الدقيقة 55 وعمر السومة في الدقيقة 79.

وتغلب الوحدة على الحزم الهابط بهدفين نظيفين سجلهما يوسف نياكات في الدقيقة السابعة، ولويس جوستافو في الدقيقة 93.

Advertisements

ورفع فرسان مكة رصيدهم إلى 49 نقطة في المركز الثاني، ويفصلهم عن إعلان المشاركة بدوري أبطال آسيا، مباراة الهلال وضيفه أبها في الدور نصف النهائي لكأس الملك، ففي حالة إقصاء الهلال لأبهاء ستعلن مشاركة الوحدة رسميا.

وفي الأحساء، فاز الاتحاد على مستضيفه العدالة 2-0 في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي سجلهما فهد المولد في الدقيقة 11، وويلفرد بوني في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد العدالة عند 21 نقطة في ذيل الترتيب.