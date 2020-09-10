اخبار الرياضه

حمدالله يتمسك بلقب الهداف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر حمدالله يتمسك بلقب الهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - حافظ مهاجم فريق النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله على لقب هداف دوري المحترفين بعد أن توج باللقب للمرة الثانية على التوالي برصيد 29 هدفا، متقدما على مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز الذي حل في المركز الثاني برصيد 27 هدفا، يليهما في المركز الثالث مهاجم الأهلي عمر السومة برصيد 19 هدفا.

وكان حمدالله توج هدافا للنسخة الماضية لكن بعدد أهداف أكثر، حيث بلغ رصيده في الموسم الماضي 35 هدفا.

يذكر أن حمدالله سجل هدفا من بين أهداف فريقه الثلاثة أمس بمرمى الاتفاق في المباراة التي انتهت 3-2 للنصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدالله يتمسك بلقب الهداف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا