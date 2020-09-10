حمدالله يتمسك بلقب الهداف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حافظ مهاجم فريق النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله على لقب هداف دوري المحترفين بعد أن توج باللقب للمرة الثانية على التوالي برصيد 29 هدفا، متقدما على مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز الذي حل في المركز الثاني برصيد 27 هدفا، يليهما في المركز الثالث مهاجم الأهلي عمر السومة برصيد 19 هدفا.

وكان حمدالله توج هدافا للنسخة الماضية لكن بعدد أهداف أكثر، حيث بلغ رصيده في الموسم الماضي 35 هدفا.

يذكر أن حمدالله سجل هدفا من بين أهداف فريقه الثلاثة أمس بمرمى الاتفاق في المباراة التي انتهت 3-2 للنصر.