حمدالله يتمسك بلقب الهداف

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وكان حمدالله توج هدافا للنسخة الماضية لكن بعدد أهداف أكثر، حيث بلغ رصيده في الموسم الماضي 35 هدفا.
يذكر أن حمدالله سجل هدفا من بين أهداف فريقه الثلاثة أمس بمرمى الاتفاق في المباراة التي انتهت 3-2 للنصر.
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