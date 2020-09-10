شكرا لقرائتكم خبر الفيحاء يكمل أحزان المجمعة بهبوطه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاشت المجمعة ليلة حزينة بعد أن ودع فريق الفيحاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ورافق العدالة والحزم إلى دوري الدرجة الأولى بعد 5 مواسم مواسم قضاها بدوري المحترفين صمد خلالها أمام كل الظروف ووقف ندا عنيدا أمام أبطال حققوا اللقب.

وخسر الفيحاء مباراته المصيرية أمام التعاون ضمن الجولة الـ30 الأخيرة بهدف قاتل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع جاء بأقدام المهاجم المخضرم محمد السهلاوي في مواجهة حبست أنفاس عشاق الفريقين والدوري السعودي بصفة عامة، خاصة وأن التعاون كان هو الآخر مهددا بالهبوط حال خسر نتيجة المباراة، إلا أنه نجا واحتفل ببقائه ضمن دوري الأضواء.

وتوقف رصيد الفيحاء عند 32 نقطة، فيما رفع التعاون رصيده إلى 35 نقطة.

كما فلتت بطاقة التمثيل الآسيوي من يد ممثل المجمعة الآخر، عنابي سدير، فريق الفيصلي رغم وصوله إلى النقطة رقم 48.