شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى "المنتفض" فى مواجهة أسوان "الطموح" على ستاد السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج الإنتاج الحربى نظيره أسوان فى تمام السادسة مساء اليوم الخميس على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الإنتاج بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بثلاثية دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل أسوان مع سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق فى نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بترتيب جدول الدورى برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

وطالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه بإستمرار نغمة الانتصارات للتقدم فى سباق مراكز جدول الدورى لإنهاء الموسم فى مركز يستحقه الفريق بعد الهروب من دوامة تراجع النتائج فيما شدد أحمد كشرى المدير الفنى لأسوان على لاعبيه ضرورة التمسك بالأمل والتركيز فى اللقاء من أول دقيقة حتى صافرة الحكم للخروج بنتيجة إيجايبة تساهم فى إنتشال الفريق من مراكز قاع الجدول.

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ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام أسوان مكون من :"عامر عامر ومحمود عادل ومحمد بازوكا ومحمود البدرى وأحمد شديد قناوى وعلاء سلامة وغنام محمد ومحمد عادل ومامادو انياس وباسم مرسى ومحمد فييرا".

ويبدو التشكيل المتوقع لتماسيح النيل أمام الإنتاج الحربى مكون من :" مسعد عوض، محمد جابر ميدو، محمد رزق، محمد عبد المجيد، الحسينى سمير، إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، محمد المرسى، أحمد صغيرى، مصطفى دويدار، كريم الطيب".