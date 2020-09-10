شكرا لقرائتكم بيراميدز يصطدم بالمصرى البورسعيدى فى لقاء الجريحين ببرج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق بيراميدز نظيره المصرى البورسعيدى فى الثالثة والنصف عصر اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالأسكندرية بإفتتاح الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الفريق السماوى بمعنويات منخفضة بعد تلقيه خسارتين أمام الزمالك بهدفين دون رد ثم أمام الجونة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل المصرى مع انبى بهدف لكل فريق بنفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 41 هدف وتلقت شباكه 27 هدف فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر فى 10 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 26 هدف فيما لايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع حرس الحدود والاتحاد السكندرى والاسماعيلى.

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وطالب الكراوتى انتى تشاتشيتش المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بإيقاف مسلسل نزيف النقاط لضمان الاستمرار فى ملاحقة الزمالك على المركز الثانى لاسيما أن موقفه فى الاستمرار مع الفريق بات محل غموض كبير حال إستمرار تراجع النتائج، فى المقابل يطمع على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى فى خطف أول فوز له مع الفريق بعد حصد نقطة فى الجولة الماضية للهروب من المطب الصعب الذى يعيشه الفريق.

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام المصرى مكون من :"مهدى سليمان -على جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدى - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - إيريك تراورى - جون أنطوي".

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام بيراميدز مكون من :"أحمد مسعود - حجاج عويس - إسلام أبو سليمة - عبدالرحمن زين - عمر كمال - فريد شوقى - عمرو موسى - مصطفى طيارة - مفتاح طقطق - أحمد ياسر - أوستين أوموتو".