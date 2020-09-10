شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يخشى مفاجآت حرس الحدود "الجريح" بالجبل الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف المقاولون العرب نظيره حرس الحدود فى تمام السادسة مساء اليوم الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بعد التعادل مع وادى دجلة بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر حرس الحدود من الأهلى بهدفين دون رد فى نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 13 وتعادل فى 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 22 هدف فيما يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 23 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

وطالب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه بالابتعاد عن نغمة التعادلات وإستعادة الانتصارات مجدداً لملاحقة الزمالك وبيراميدز على المركز الثانى فيما شدد محمد حليم المدير الفنى لحرس الحدود على لاعبيه ضرورة تلاشى الأخطاء الدفاعية التى ظهرت فى الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلى لضمان الهروب من منطقة الخطر فى جدول المسابقة المحلية.

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ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام حرس الحدود مكون من :" محمود أبو السعود-فادى نجاح-أميرعابد-محمد سمير-حسن الشامي-عبدالله ياسين-معروف يوسف-يوسف الجوهرى -كريم مصطفي-لويس ادواردو-سيف الجزيري"

ويبدو التشكيل المتوقع للحرس أمام ذئاب الجبل مكون من :" أحمد السعدني،حسن مجدى - محمد محمود الشبينى - محمد عبد الفتاح "تاحا" - خالد سامي،حامد خالد - أحمد فتحى "فيليكس - مصطفى جمال - تونى جوميز،محمد عبد اللطيف "جريندو" - إبراهيم كونيه