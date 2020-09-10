شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية توافق على قيد 3 لاعبين فوق 35 عاما بأندية الصالات بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافقت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة على أن يكون لكل ناد من الأندية المشاركة فى دورى الصالات الجديد الحق فى قيد 3 لاعبين فقط فوق الـ35 عاما فى قائمة الموسم الجديد.

وقررت اللجنة الخماسية، انطلاق دورى كرة الصالات الجديد لموسم 2020 -2021 أول ديسمبر المقبل، على أن يتم فتح باب القيد للأندية المشاركة فى دورى كرة الصالات فى نسخته الجديدة أول نوفمبر المقبل.

فيما قررت لجنة مسابقات دورى كرة الصالات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بإشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد، استئناف مسابقة الدورى للموسم الكروى 2020/2019 يوم السبت الموافق 3 أكتوبر المقبل وذلك بعد توقف دام لأكثر من أربع أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا.

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وتستأنف المسابقة التى يتبقى على نهايتها 4 جولات، بمباراة مصر المقاصة والبنك الأهلى يوم 3 أكتوبر وتقام مباريات الجولة الخامسة عشر يوم 6 اكتوبر، والجولة السادسة عشر يوم 17 أكتوبر، والجولة السابعة عشر يوم 20 أكتوبر على أن ينتهى الموسم يوم 24 اكتوبر بعد نهاية الجولة الـ18.

فى السياق ذاته، يواصل منتخب مصر لكرة الصالات استعداداته لكأس العالم فى ليتوانيا 2021، حيث خاض مؤخرًا معسكرًا مفتوحًا بالصالة المغطاة بنادى مدينة نصر، وضم المعسكر 18 لاعبا من منتخب الشباب الحاصل على برونزية أولمبياد الأرجنتين وعناصر من دورى كرة الصالات ودورى الشركات والدورى العام من القسم الثانى والثالث، ويسعى هشام صالح المدير الفنى لتجديد دماء المنتخب والنزول بمتوسط الاعمار السنية واكتشاف عناصر جديدة إضافة للقوام الأساسي.

وأكدت الدكتور سحر عبد الحق أنها تسعى لتوفير كل متطلبات المنتخب خلال الفترة القادمة من معسكرات تدريبية ومباريات ودية للظهور بشكل مشرف فى كأس العالم خاصة أن مصر من اقوى المنتخبات فى أفريقيا.