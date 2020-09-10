شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي عن إمكانية تأجيل نصف النهائي الأفريقي: أهم شئ صحة لاعبي الوداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إمكانية تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بسبب إصابة عدد من لاعبي الوداد المغربي، منافس الفريق الأحمر، بفيروس كورونا.
وقال «الشناوي»، في مداخلة هاتفية على قناة «أون تايم سبورتس»: «أهم شيء صحة لاعبي الوداد، لا نتمنى إصابة أي شخص رغم المنافسة».
وأكد حارس مرمى الأهلي أنه لا توجد مشكلة لدى الفريق في حال التأجيل، وأن الفريق على أتم الاستعداد للعب المباراة حتى ولو في موعدها المحدد مسبقًا.
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