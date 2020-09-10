شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يكشف عن عرض مغري رفضه من أجل الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، عن تلقيه عرضًا مغريًا من أحد الأندية، عقب تألقه مع المنتخب الوطني في مونديال 2018، ورفضه لتواجده في صفوف الفريق الأحمر.

وقال «الشناوي» في مداخلة هاتفية على قناة «أون تايم سبورتس»: «بعد كأس العالم تلقيت عرض كبير من أحد الأندية، ورفضت لتواجدي في الأهلي، الناس القريبة مني وإللي عاشوا في النادي الأهلي وتربى في النادي الأهلي، من الصعب أن يتركه، الأهلي واستراحة الأهلي بيتي».

وأضاف: «لعبت في طلائع الجيش والحرس وبتروجت وكان هدفي إني أرجع النادي الأهلي، زي ما وليد سليمان ما اتكلم من يومين، بحلم اعتزل في النادي، احنا كنا بنحلم نعدي أمام الأهلي».

وتابع: «لن أرحل عن الأهلي إلا في حال تلقي عرض أوروبي، لكن لن أترك النادي ولا أفكر في ذلك لو كان العرض خليجي، وأنا مستمر في الأهلي وأريد الاعتزال في الأهلي».