شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يعلن عن مفاجأة في تشكيل سموحة أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن تشكيل فريقه سيشهد مفاجأة خلال مواجهة الزمالك بالجولة ٢٦ للدوري الممتاز. وكتب «عامر» عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «غدًا سموحة والزمالك في استاد برج العرب الثامنة والنصف مساءً، ومفاجأة في تشكيل نادي سموحة». وكان لقاء الفريقين بالدور الأول من المسابقة قد حسمه التعادل السلبي بدون أهداف. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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