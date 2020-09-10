ملف الأربعاء.. "الشناوي الذي يعرف قيمة الأهلي".. و "طلب مرتضى بمنع شوبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث اليوم الأربعاء:
الشناوي: من يعرف قيمة الأهلي لا يمكن أن يضحي به من أجل المال
الشناوي: علاقتي جيدة بجنش وعامر وعامر.. وسلامة لاعبو الوداد تهمنا
الشناوي: لن أرحل عن الأهلي إلا للخارج.. ولا مشاكل بين اللاعبين
مرتضى: إكرامي رفض الزمالك.. والجنايني لم ينفق ملياراته على صفقاتنا
الزمالك يصطدم بسموحة في رحلة تأمين التأهل لدوري الأبطال
والد الطفل الغريق بالزمالك: أنتظر تدخل مرتضى.. ولن أسامح
تركي الشيخ يُشيد بموقف الأهلي من تأجيل أبطال أفريقيا
اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس.. والبنا لسموحة والزمالك
ظهور كهربا.. فايلر يصطحب جميع اللاعبين الجاهزين لمواجهتي الإسماعيلي والاتحاد
الإسماعيلي يعلن قائمته لمباراة الأهلي
تأجيل الأبطال.. تامر عبد الحميد لـ"الخليج 365": الزمالك لن يتأثر
طارق يحيى: من حق اتحاد الكرة توقيع العقوبات على من يقع تحت طائلتهم
مصدر لـ"الخليج 365": صالح غاب عن مران الأهلي بالتنسيق مع عبدالحفيظ
تأجيل الأبطال.. عرابي لمصراوي: فرصة لـ "فايلر".. ولن يضر الأهلي
مرتضى منصور: شوبير لن يعلق على مباريات طرفها الزمالك
مصدر لـ"الخليج 365": الإصابة تبعد بنشرقي عن مواجهة سموحة
جيلبرتو: أنجولا تشجع الأهلي.. وننتظر الفوز بدوري الأبطال
مصدر لـ"الخليج 365": الأهلي مهتم بمهاجم الرجاء
الخليج 365 يُحاور مدرب أنجولا السابق عن قوة الزمالك.. والصفقة المنتظرة
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