الشناوي: من يعرف قيمة الأهلي لا يمكن أن يضحي به من أجل المال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، إنه تلقى عرضاً مغرياً بعد عودته من كأس العالم 2018 في روسيا ولكنه رفضه من أجل البقاء داخل القلعة الحمراء.

وأضاف الشناوي ـ خلال مداخلة أُجريت معه بفضائية أون تايم سبورتس ـ :"من تربي في النادي الأهلي وعاش في الاستراحة الخاصة به لا يمكن أن يضحي به مهما كان المبلغ المالي".

وتابع حارس مرمى النادي الأهلي:"كنت أحلم أن أمر بجانب الأهلي وهو من تسبب في شهرتي الآن ولن أرحل إلا عن طريقه ولن أرحل إلا للاحتراف، وغير ذلك أريد إنهاء مسيرتي في النادي".

وأتم الشناوي حديثه بالإشارة إلى أن المنافسة داخل الفريق شريفة، مشدداً على التزامه برؤية الجهاز الفني عند الدفع به أو جلوسه احيتاطياً.