الشناوي: علاقتي جيدة بجنش وعامر وعامر.. وسلامة لاعبو الوداد تهمنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، إنه لن يرحل عن صفوف فريقه إلا إذا تلقى عرض احتراف خارجي.

وتابع الشناوي ـ خلال مداخلة أُجريت معه بفضائية أون تايم سبورتس ـ :"والخروج للاحتراف لن يكون إلا عن طريق النادي الأهلي".

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ونفى حارس الأهلي، مايتردد عن وجود مشاكل بين لاعبي فريقه داخل غرف الملابس، مشدداً على قوة العلاقة بينهم خارج وداخل الملعب.

وتابع الشناوي:"خارج النادي الأهلي علاقتي جيدة بعامر عامر وجنش، اصدقائي واتواصل معهم باستمرار، وأبوجبل اتواصل معه بين الحين والآخر".

وأتم حارس الأهلي إن جميع لاعبي الفريق يكملون بعضهم البعض ولايوجد بينهم من هو أساسي ومن هو احتياطي.