استقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، على إجراء قرعة لتحديدملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا في حالة واحدة.
أكد مصدر بالكاف على أنه تم الاتفاق على إجراء قرعة لتحديدملعب نهائي دوري الأبطال إذا ما تأهل فريق مصري واخر مغربي، حيث تحدد القرعة إقامة النهائي في مصر أو المغرب.
الجدير بالذكر أن الأهلي والزمالك تأهلا لنصف النهائي أمام الوداد والرجاء المغربيين. ويعلن الكاف اليوم تأجيل نصف النهائي ليقام الذهاب يومي ١٧ و١٨ أكتوبر المقبل والعودة ٢٣ و٢٤ من نفس الشهر، على أن يكون النهائي يوم ٦ نوفمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاف: القرعة تحسم ملعب نهائي دوري ابطال إفريقيا في حالة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.