الكاف: القرعة تحسم ملعب نهائي دوري ابطال إفريقيا في حالة واحدة

استقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، على إجراء قرعة لتحديد

ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا في حالة واحدة.

أكد مصدر بالكاف على أنه تم الاتفاق على إجراء قرعة لتحديد

ملعب نهائي دوري الأبطال إذا ما تأهل فريق مصري واخر مغربي، حيث تحدد القرعة إقامة النهائي في مصر أو المغرب.

الجدير بالذكر أن الأهلي والزمالك تأهلا لنصف النهائي أمام الوداد والرجاء المغربيين. ويعلن الكاف اليوم تأجيل نصف النهائي ليقام الذهاب يومي ١٧ و١٨ أكتوبر المقبل والعودة ٢٣ و٢٤ من نفس الشهر، على أن يكون النهائي يوم ٦ نوفمبر المقبل.