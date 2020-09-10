محمد الشناوي: الأهلي استعاد الثقة بعد الفوز في المباريات الأخيرة

أكد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، أن فريقه استعاد الثقة مجدداً بعد تحقيق الانتصار في المباريات الأخيرة بالدوري. وقال الشناوي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " الأهلي استعاد الثقة بفوزه في المباريات الأربع الأخيرة بالدوري تايم سبورتس، " الأهلي استعاد الثقة بفوزه في المباريات الأربع الأخيرة بالدوري وعن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علق الشناوي، "سلامة لاعبي الوداد البيضاوي أهم من مكسب مباراة أو بطولة". علق الشناوي، "سلامة لاعبي الوداد البيضاوي أهم من مكسب مباراة أو بطولة". وأضاف " الأهم لدينا مصلحة الأهلي بعيد عن أي مصالح شخصية للاعبين". وأتم " اللاعبين الكبار في صفوف الأهلي يقومون بواجبهم على أكمل وجه".

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