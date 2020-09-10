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محمد الشناوي يكشف علاقته بمدرب حراس الأهلي السابق

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تحدث محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي عن علاقته بـ طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالقلعة الحمراء السابق.

وقال الشناوي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم

سبورتس، "حريص على أخذ رأي طارق سليمان في العديد من الأمور الخاصة بي كحارس مرمى".

وأضاف "حراسة المرمى في الأهلي

من مدربين ولاعبين تعمل كأسرة واحدة".

وأردف " لم ألعب سوى عدد قليل من المباريات في موسمي الأول بعد العودة للأهلي".

وأتم "كان لدي ثقة كاملة في حصولي على ما أستحقه في وجود طارق سليمان كمدرب لي".

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