محمد الشناوي يكشف علاقته بمدرب حراس الأهلي السابق

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي عن علاقته بـ طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالقلعة الحمراء السابق.
وقال الشناوي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايمسبورتس، "حريص على أخذ رأي طارق سليمان في العديد من الأمور الخاصة بي كحارس مرمى".
وأضاف "حراسة المرمى في الأهليمن مدربين ولاعبين تعمل كأسرة واحدة".
وأردف " لم ألعب سوى عدد قليل من المباريات في موسمي الأول بعد العودة للأهلي".
وأتم "كان لدي ثقة كاملة في حصولي على ما أستحقه في وجود طارق سليمان كمدرب لي".
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