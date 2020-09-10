محمد الشناوي: رفضت الرحيل عن الأهلي بعد مونديال 2018

أكد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، أنه رفض الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بعد كأس العالم 2018.
وقال الشناوي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، "رفضت عرضمغري جدا ماليا بعد مونديال روسيا من أجل البقاء في الأهلي".
وأضاف "اللاعب الذى تربى في الأهلي وعرف قيمته لا يمكن أن يضحيبه مهما بلغ المقابل المادي".
وتابع "كنت أحلم بالمرور أمام بوابة الأهلي فكيف أتركه، ولن أترك الأهلي إلا للاحتراف بالخارج وبموافقة النادي".
يذكر أن النادي الاهلي يتصدر ترتيب الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة، في حين يحل الزمالك وصيفا برصيد 51 نقطة.
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