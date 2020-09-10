محمد الشناوي: رفضت الرحيل عن الأهلي بعد مونديال 2018

أكد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، أنه رفض الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بعد كأس العالم 2018.

وقال الشناوي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، "رفضت عرض

مغري جدا ماليا بعد مونديال روسيا من أجل البقاء في الأهلي".

وأضاف "اللاعب الذى تربى في الأهلي وعرف قيمته لا يمكن أن يضحي

به مهما بلغ المقابل المادي".

وتابع "كنت أحلم بالمرور أمام بوابة الأهلي فكيف أتركه، ولن أترك الأهلي إلا للاحتراف بالخارج وبموافقة النادي".

يذكر أن النادي الاهلي يتصدر ترتيب الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة، في حين يحل الزمالك وصيفا برصيد 51 نقطة.