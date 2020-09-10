نقطة تحول تاريخية في بث الدوري الإيطالي

تنتظر بطولة الدوري الإيطالي نقطة تحول تاريخية حيث أعطت جميع أندية مسابقة الكالتشيو العشرين كل شيء واضحًا من أجل إنشاء شركة إعلامية عالمية خاصة بها لحقوق البث التليفزيوني.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء ’’ANSA’’ فإنه كان هناك تصويت بالإجماع لصالح تلك الخطوة خلال الاجتماع الذي دار بين الأندية يوم الأربعاء وهو من شأنه

أن يجعل بطولة الدوري الإيطالي متماشيًا مع البطولات الأوروبية الكبرى الأخرى.

وبذل السيد باولو دال بينو رئيس رابطة الدوري الإيطالي جهودًا كبيرة من أجل تحقيق تلك الخطوة منذ بداية ولايته حيث سيسمح للأندية الإيطالية بالتحكم ببيع حقوق النقل التليفزيوني الخاصة بهم والتفاوض

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ككيان واحد.

ويمكن أن يسمح ذلك أيضًا باستثمار الأسهم الخاصة بالشركة والتحكم أيضًا في حقيق التليفزيون ووسائل الإعلام.

وعلى سبيل المثال تقوم شركة الليغا الإسبانية حاليًا ببيع حقوقًا أجنبية بسعر 890 مليون يورو في الموسم الواحد مقارنة ب 350 مليون يورو فقط للدوري الإيطالي.

كما يمكنهم أيضًا إنشاء قناة مخصصة بالشراكة مع أصحاب الحقوق الحاليين بجانب تضمين خدمات البث عن الطلب في مزاد الحقوق للفترة ما بين 2021 وحتى 2024.