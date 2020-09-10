أحمد مجاهد: "هناك أخطاء جسيمة بتطبيق تقنية الفيديو"

أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة

اتحاد الكرة السابق، أن هناك أخطاء كبيرة في تطبيق تقنية الفيديو المتبع مؤخرا بالدوري المصري.

وقال مجاهد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : هناك أخطاء جسيمة بتقنية الفيديو وطريقة التطبيق والأمر

الان على طاولة الجهات الرقابية .

وافصح: خاصية الاوفسايد لا تعمل ومايحدث على الشاشة هو مايحدث في استديوهات التحليل، وتم ابرام تعاقد مع شركة من الباطن وتخضع التقنية الأن للجهات الرقابية.

أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة

اتحاد الكرة السابق، أن تعديل اللجنة الخماسية على عقد شركة الرعاية لا يجوز.

وقال مجاهد "تعديل اللجنة الخماسية على عقد الشركة الرعاية الذي تم في وجود مجلس منتخب وممثلين من جهات في الدولة لا يجوز". وأكمل: "من المفترض أن نقارن مجلس بمجلس وليس مجلس بلجنة مؤقتة، أنا لو موجود في لجنة بنفس صلاحيات اللجنة الحالية كنت هكسر الدنيا".