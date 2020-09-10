أحمد مجاهد يكشف موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة

أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، انه لن يخوض انتخابات الجبلاية المقبلة.

وقال مجاهد خلال حواره ببرنامج

الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : " الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة 4 سنوات لكن في النهاية علينا احترام القانون المصري والعمل على عدم مخالفته .

واردف: لن أخوض الانتخابات رغم إني من حقي الترشح.

وتحدث أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن أول مباراة دولية رسمية لمنتخب مصر أمام إيطاليا. وقال مجاهد خلال حواره ببرنامج

الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أول مباراة دولية رسمية لمنتخب مصر كانت أمام إيطاليا وخسرنا بنتيجة 2-1 ثم لعبنا مباراة مع يوغوسلافيا وانتصرنا 4-2". وأكمل: "منتخب مصر صاحب أحسن أداء في العالم على مستوى منتخبات أفريقيا عام 1928". وأتم: "نحن نحاول جمع كل ما ذكر عن تاريخ كرة القدم المصرية في الوقت الحالي"