كشف أحمد حسام ميدو أن مصر للمقاصة لم يتكلف أي أموال في صفقة انضمام محمد إبراهيم من الزمالك، موضحا أن إبراهيم صنع الفارق مع الفريق الفيومي بالمباريات الأخيرة. وقال ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس عبر شاشة قناة النهار: " المقاصة حصل على 23 مليون جنيه ومحمد إبراهيم مقابل انتقال إسلام جابر للزمالك". وأضاف: "المقاصة يطلب مليوني دولار لبيع محمد إبراهيم وأنا أؤكد أن اللاعب وقع لناديه الجديد، وسبق وأكدت مفاوضات الأهلي مع محمد إبراهيم من فترة طويلة والبعض الآخر أعاد الخبر على أنه انفراد له". إبراهيم وأنا أؤكد أن اللاعب وقع لناديه الجديد، وسبق وأكدت مفاوضات الأهلي مع محمد إبراهيم من فترة طويلة والبعض الآخر أعاد الخبر على أنه انفراد له". ويتألق محمد إبراهيم مع الفريق الفيومي بالمباريات الأخيرة وبات مرشحا للعودة لصفوف المنتخب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميدو: الزمالك ضم إسلام جابر من المقاصة بـ23 مليون جنيه ومحمد إبراهيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.