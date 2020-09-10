أحمد مجاهد ينتقد اللجنة الخماسية بسبب ضياع كأس أمم أفريقيا

أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أنه لا يجب بعد عام وشهر يكتشف أن هناك شئ ناقص.
وقال مجاهد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لا يجب بعد عام وشهر اكتشاف أن هناك شئ ناقص، فأين كانوا من اختفاء الكؤوس منذ توليهم المهمة؟".
وأكمل: "80% من أعضاء اتحاد الكرة الحاليين يناقشوني وأنا من عملت جزء كبير منلائحة النظام الأساسي لهم".
وأتم : "لم يحدث أن تدخلت في عمل اللجنة الخماسية أبدًا، دائما من يتحمل أي قرارات أو اخطاء ويدفع الفاتورة هم المسئولين المتواجدين".
كما اكد أحمد مجاهد عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق أن في بطولة أمم أفريقيا الماضية 2019 كان هناك تشديد أمني شديد بسبب نسخة من كأس الأمم الذي وصلتمصر مع مندوب من الكاميرون
. وقال مجاهد في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت الى أن جميع النسخ المتواجدة غير اصلية فليس هناك ازمة من عمل 10 نسخ من كاس الامم ويتم توزيعها على فروع الاتحاد ..
وتابع أنه اكثر شخص تصادم مع ثروت سويلم لإنه مجامل جدًا ويفعل ذلك في امور بسيطة. واضاف أن الأن التعامل مع الموظفين في الاتحاد اصبح بطريقة صعبة.
وأتم أن محمود الشامي كان حريصا على تكوين علاقة جيدة مع عمال الاتحاد وحتى الان يتواجد معهم في جميع المناسبات
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