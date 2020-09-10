أحمد مجاهد: مصر سيكون لها صوت في انتخابات الكاف

اكد أحمد مجاهد عضو مجلس اتحاد الكرة السابق أن مصر سيكون لها صوت في انتخابات الكاف المقبلة.

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية

صدى البلد إلى أن لا بد بأن انتخابات اتحاد الكرة تنعقد حتى إن لم يترشح هاني أبوريدة .

وأضاف أن اللجنة الخماسية كفريق

لم ينجحوا ولكنهم كأفراد مميزين.

وتابع أن سحر عبد الحق أقرب المرشحين بامكانهم النجاح بالاضافة الى ان جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد ممكن ينجح باعتباره ممثل الصعيد.

وأردف بأن في أخطاء جسيمة حدثت في مناقصة تقنية الفيديو وطريقة التطبيق.