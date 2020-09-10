أحمد مجاهد: مصر سيكون لها صوت في انتخابات الكاف

اكد أحمد مجاهد عضو مجلس اتحاد الكرة السابق أن مصر سيكون لها صوت في انتخابات الكاف المقبلة.
وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائيةصدى البلد إلى أن لا بد بأن انتخابات اتحاد الكرة تنعقد حتى إن لم يترشح هاني أبوريدة .
وأضاف أن اللجنة الخماسية كفريقلم ينجحوا ولكنهم كأفراد مميزين.
وتابع أن سحر عبد الحق أقرب المرشحين بامكانهم النجاح بالاضافة الى ان جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد ممكن ينجح باعتباره ممثل الصعيد.
وأردف بأن في أخطاء جسيمة حدثت في مناقصة تقنية الفيديو وطريقة التطبيق.
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