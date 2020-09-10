صدمة في روما بإصابة زانيولو وغيابه لفترة طويلة بسبب دوري الأمم الأوروبية!

تلقى الجهاز الفني لنادي روما الإيطالي صفعة قوية قبل أيام قليلة من بداية الكالتشيو 2021/2020، عندما أكد أطباء النادي تعرض صانع الألعاب الشاب “نيكولو زانيولو” لإصابة خطيرة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

الأطباء أمروا بخضوع اللاعب صاحب الـ 21 عامًا لعملية جراحية أمس الأربعاء، وذلك بعد أن أثبتت الفحوصات تعرضه لتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى أثناء مشاركته مع منتخب إيطاليا أمام هولندا في الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال روما في بيان رسمي “تعرض زانيولو للإصابة في المباراة التي خاضها مع المنتخب الإيطالي أمام نظيره الهولندي أمس الاثنين، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، وأضطر للخروج من ملعب أمستردام أرينا بالعاصمة الهولندية أمستردام (يوهان كرويف) قبل دقائق من نهاية الشوط الأول”.

Advertisements

وتفاعل زانيولو، الذي تعافى من إصابة مماثلة في ركبته اليمنى خلال شهر يناير الماضي، مع رسائل محبيه عبر منصة تبادل الصور “إنستجرام”.

وكتب المهاجم الشاب “أشكركم جميعًا، سواء كنتم من مشجعي روما أو من أي مكان آخر لدعمكم لي، سأعود قريبا”.

ويحل روما ضيفًا على فيرونا في مستهل مشواره ببطولة الدوري الإيطالي يوم 19 سبتمبر الجاري.