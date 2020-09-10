رياضة | ريال مدريد يعرقل رحيل نجمه إلى مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعرقل رحيل نجمه إلى مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي بدأ مفاوضاته مع ريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد مع نجم الفريق الإسباني سيرجيو ريجليون في فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلا أن الصفقة يمكن أن تفشل بسبب شروط الملكي.

وأفادت صحيفة إكسبريس البريطانية بأن ريال مدريد لا يمانع رحيل ظهير أيسر الفريق سيرجيو ريجليون مقابل 27 مليون جنيه إسترليني بعد أن قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع أشبيلية الإسباني لكنه يحتل المركز الثالث بين لاعبي الملكي في مركزه بعد الثنائي فيرلاند ميندي ومارسيلو.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في تدعيم مركز الجبهة اليسرى في صفوفه في ظل عدم ثقة أولي جونار سولسكاير في لوك شاو على المدى الطويل بسبب إصاباته المتكررة وافتقاد الشاب براندون ويليامز للخبرة الكافية.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن إد وودوارد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد غير راض عن مطالبة ريال مدريد بتضمين بند خيار إعادة الشراء في عقد ريجيلون من أجل إتمام الصفقة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد يشترط أن يكون قادرًا على إعادة ضم ريجيلون بنفس السعر تقريبًا بينما يتمسك مانشستر يونايتد برفض هذا الشرط ويبدو أن المفاوضات بينهما وصلت إلى طريق مسدود.