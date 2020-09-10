رياضة | من أحبه الله أحبه الناس.. رسائل الدعم تنهال على مؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر من أحبه الله أحبه الناس.. رسائل الدعم تنهال على مؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الكثير من لاعبي كرة القدم والمدربين وكذلك الإعلاميين في الوسط الرياضي المصري رسائل دعم للنجم مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وذلك بسبب المرض الذي يعاني منه.

وجاءت أبرز رسائل الدعم على النحو التالي :-

الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي

أولى رسائل الدعم التي وصلت لمؤمن زكريا كانت من النجم عبدالعزيز عبدالشافي نجم النادي الأهلي السابق والذي قال أن مؤمن لاعب ذو أخلاق كبيرة وعالية للغاية وخلال فترة تواجده في الملاعب لم يختلق أي مشكلة.

وأضاف " لاعب بسيط مثل الكثير من الأندية ولعب للقطبين الأهلي والزمالك ونجح خلال تلك الفترة في تسجيل أهداف مؤثرة وحاسمة ليظهر معدنه الخاص ونرجو من الله عز وجل أن يذهب عنه البأس ويتم شفاءه على خير.

أحمد حسن كوكا

قال أحمد حسن كوكا نجم نادي أوليمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر أن جميع الأشخاص حول مؤمن زكريا يدعون له بتعجيل الشفاء خاصةً أن الأهداف التي سجلها نشتاق إليها جميعاً.

أحمد صلاح حسني

نجم الأهلي السابق والممثل الحالي وجه رسالة لمؤمن زكريا أكد فيها على أنه واحد من اللاعبين المميزين للغاية ودائماً ما كان يذكره بالنجم محمد بركات وهو الآن في إختبار حقيقي ولا أتمنى أن يعاني نفسياً.

وأضاف " سعيد بكم الرسائل والمداخلات التي تساند مؤمن كما أتوجه بالشكر لجمهور الأهلي العظيم الذي دائماً ما يعمل على الوقوف بجانب اللاعب وآخر المظاهر التي قدموها الذهاب لمنزله من أجل مساندته.

وأنهى " حزين للغاية بسبب تذكر مؤمن زكريا عقب مبادرة الفنان أحمد عز ويجب علينا جميعاً أن نقف بجواره حتى يخرج من الحالة التي يعاني منها وكذلك يمن الله عليه بالصحة والعافية.

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احمد المحمدي

قائد منتخب مصر ونجم أستون فيلا الإنجليزي أكد أن الجميع يدعو لمؤمن زكريا من أجل الخروج من تلك الكبوة ومنتظرين رجوعه للملاعب مرة أخرى وننتظر منه مزيد من الأهداف.

الكابتن حلمي طولان

قال المدير الفني لنادي إنبي أنه أول من جلب مؤمن زكريا لنادي الزمالك وصمم على إختياره بسبب أنه رأى فيه اللاعب المميز وحصلنا سوياً على كأس مصر وإعتز بتلك الفترة التي تدرب فيها معي وأتمنى من الله أن يشفيه عن قريب.

محمد أبوجبل

وجه حارس مرمى نادي الزمالك رسالة لمؤمن زكريا يحثه فيها على أن ينهض سريعاً ويعود كما عهده الجمهور الأهلاوي والزملكاوي.

سعد سمير

بعث مدافع النادي الأهلي رسالة دعم لمؤمن وقال فيها أن ما يمر به اللاعب حالياً نوع من أنواع الكرب والمحنة من الله ويجب عليه الصبر والإحتساب.

الكابتن حسام البدري

آخر الرسائل التي وُجهت لمؤمن كانت من حسام البدري المدير الفني للفراعنة الذي أكد أن أي مدير فني يحب وجود لاعب مثل مؤمن في فريقه.

وعندما شاهدته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي كان من اللاعبين المميزين وأصريت على ضمه لكن الظروف لم تسمح وقتها بتواجده في الفريق الأول.

وأنهى أنه يتمنى من الله عز وجل أن يعود مؤمن للملاعب سريعاً من أجل مساعده فريقه النادي الأهلي ومنتخب مصر.