رياضة | الهلال يكتب‫ التاريخ في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهلال يكتب‫ التاريخ في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سطر فريق الهلال تاريخًا جديدًا لنفسه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعدما أصبح أكثر فريق يحصد عدد من النقاط في تاريخ البطولة.

‫وحصل الهلال ٧٢ نقطة توج بهم بطلا للمسابقة هذا الموسم، ليصبح أكثر فريق يصحب عدد النقاط متفوقا على النصر الذي حصد ٧٠ نقطة في موسم ٢٠١٨-٢٠١٩.‬

‫وتوج الهلال هذا الموسم بلقب الدوري السعودي بعدما حسم المنافسة لصالحه مع ملاحقه النصر وذلك قبل جولتين من النهاية.‬

‫وأسدل مساء أمس اليوم الأربعاء الستار على الدوري السعودي للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ حيث توج الهلال باللقب فيما هبطت أندية الفيحاء والعدالة والحزم.

الترتيب النهائي للدوري السعودي:-

1- الهلال 72 نقطة

2- النصر 64 نقطة

3- الاهلي 50 نقطة

4- الوحدة 49 نقطة

5- الفيصلي 48 نقطة

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6- الرائد 46 نقطة

7- الشباب 43 نقطة

8- الاتفاق 42 نقطة

9- أبها 38 نقطة

10- ضمك 35 نقطة

11- الاتحاد 35 نقطة

12- التعاون 35 نقطة

13- الفتح 33 نقطة

14- الفيحاء 32 نقطة

15- الحزم 27 نقطة

16- العدالة 21 نقطة