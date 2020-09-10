رياضة | مفاجأة.. بايرن ميونيخ يطلب التعاقد مع موهبة برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. بايرن ميونيخ يطلب التعاقد مع موهبة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدي نادي بايرن ميونيخ الألماني أهتمام قوي في التعاقد مع احد مواهب نادي برشلونة من أجل تدعيم المنطقة الأمامية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن العملاق البافاري قد تواصل مع مسئولي النادي الكتالوني من أجل الحصول على خدمات بيدري.

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وأشارت الصحيفة أن بعد مواجهة الفريقين والتي أنتهت بثمانية أهداف مقابل هدفين لبطل أوروبا، تواصل مسئولي النادي الألماني مع جوزيب ماريا بارتوميو من أجل التعاقد مع بيدري وهو ما لاقي رفض تام من رئيس البلوغرانا.

وتطور اللاعب صاحب الـ 17 عام مع فريق لاس بالماس في الدرجة الثانية الإسبانية قبل أن يعود إلى نادي برشلونة ليرتبط بعقد حتي عام 2023.

يذكر أن بيدري قد شارك رفقة لاس بالماس خلال 34 لقاء سجل خلالها اربع أهداف، وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه.