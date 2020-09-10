رياضة | تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سموحة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سموحة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، مسار اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك وسموحة على أرضية ملعب برج العرب بالاسكندريه.

ويرغب الزمالك في تحقيق الفوز من أجل الاستمرار في المركز الثاني، في ظل المنافسة الشرسه مع نادي بيراميدز.

ومن المتوقع أن يبدأ باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، اللقاء بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع : محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، محمود علاء، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أوناجم، يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى محمد، كابونجو كاسونجو.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز السادس برصيد 32 نقطة.