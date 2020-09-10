رياضة | الزمالك يمنع شوبير من التعليق على مباراة الفريق أمام سموحة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يمنع شوبير من التعليق على مباراة الفريق أمام سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه سموحة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويقام اللقاء الذي يجمع بين الزمالك وسموحة، يوم الخميس المقبل الموافق العاشر من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن تعليقه على مباراة الزمالك وسموحة المقرر إقامتها اليوم، على قناة أون تايم سبورت.

Advertisements

وكشف الإعلامي خالد الغندور، أن رئيس نادي الزمالك أجرى اتصال بمسؤولي أون تايم، لمنع احمد شوبير من إذاعة مباراة الزمالك وسموحة.

وأكد الغندور أن ادارة قناة أون تايم سبورت تستجيب للطلب وتمنعه من التعليق.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت السعودية، والعاشرة والنصف بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف بتوقيت جرينتش.