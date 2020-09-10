رياضة | كومان يرفض نجم مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كومان يرفض نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني التعاقد مع نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن كومان رفض اقتراح إدارة نادي برشلونة بضم اللاعب إنخلينو ظهير أيسر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي هذا الصيف.

وأضافت التقارير أن اللاعب الشاب على وشك الإنتقال نهائيا لصفوف نادي لايبزيج الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية حيث بعمل النادي الألماني على ضمه هذا الأسبوع.

يذكر أن انخلينو دخل دائرة اهتمامات نادي برشلونة الاسباني هذا الصيف ليكون بدل جوردي ألبا لكن رفض المدرب الهولندي هذا الاقتراح.